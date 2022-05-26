Челябинские приставы взыскали 4 млн рублей алиментов с известного хоккеиста

Владелец нескольких внедорожников премиального класса не отчислял деньги на содержание двоих детей

Судебные приставы из Челябинска смогли взыскать крупную сумму, которую известный хоккеист задолжал в качестве алиментов собственным детям. Об этом в четверг, 26 мая, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

«Титулованный хоккеист, уроженец Челябинска, выступавший в разных хоккейных лигах, должен был отчислять треть доходов на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако бывшая супруга спортсмена так и не дождалась добровольной выплаты алиментов. Женщина обратилась в региональное управление Федеральной службы судебных приставов. На момент возбуждения исполнительного производства задолженность по алиментам составляла порядка двух миллионов рублей»,

— рассказывают в пресс-службе.

Судебные приставы обратили взыскания на все доходы должника и деньги, лежащие в банках. Кроме того, запретили продавать и дарить принадлежащее хоккеисту недвижимое мущество, расположенным в Подмосковье, и несколько внедорожников премиального класса.

В результате с учетом текущих периодических платежей приставам удалось взыскать более четырех 4 миллионов рублей.