Челябинские предприятия проверяют на количество выбросов во время НМУ

Минэкологии направит материалы на загрязнителей в природоохранную прокуратуру

В семи городах Челябинской области объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Он продлится, по оценкам специалистов, до 30—31 января. Министерство экологии региона отчиталось о проверке предприятий, которые должны снижать количество выбросов во время НМУ на 15—20%.

Специалисты министерства экологии области и природоохранной прокуратуры проверили больше десяти предприятий Челябинска. Проверка будет продолжена и в выходные дни. Напомним, во время действия НМУ промышленные предприятия должны снижать выбросы в атмосферный воздух. Как соблюдаются эти меры, экологи проверили уже на АО «ЧЭМК», АО «Челябинский цинковый завод», ООО «Мечел-материалы», заводе «ТЕХНО», ООО «ЧелябСпецГражданСтрой» и ряде других.

«По результатам проверок специалистами министерства экологии будут составлены материалы для дальнейшей передачи в природоохранную прокуратуру и принятия решения о мерах реагирования», — прокомментировали ход рейдов в Минэкологии, но не уточнили, на какие производства будут направлены материалы проверок.

Напомним, в Челябинске, Карабаше, Златоусте и Коркино режим НМУ продлится до 31 января, в Магнитогорске, Аше, Сатке он должен завершиться к вечеру 30 января.