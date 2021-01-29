Челябинские предприятия «Мечела» посетила правительственная делегация

Участники осмотрели модернизированные производственные участки и те, которые ожидают обновления

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») посетила делегация во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Викторией Абрамченко. Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов провел экскурсию по производственным участкам Челябинского металлургического комбината и завода «Мечел-Кокс» и рассказал об экологических мероприятиях компании в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

В составе делегации: заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации и экологии Мурад Керимов, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Предприятия группы «Мечел» представляли управляющие директора ПАО «ЧМК» и ООО «Мечел-Кокс» Анатолий Щетинин и Николай Мотин.

Делегация осмотрела производство завода «Мечел-Кокс». За последние годы на заводе реконструированы два бензольных отделения, пекококсовый блок и две коксовые батареи. В ближайших планах завода — оптимизация работы коксовых батарей, реконструкция коксового цеха № 1. Все проводимые мероприятия соответствуют требованиям наилучших доступных технологий (НДТ).

Далее делегация во главе с Викторией Абрамченко посетила кислородно-конвертерный цех ЧМК. Гости осмотрели обновленный в 2020 году конвертер № 1. Агрегат фактически выстроили заново, оснастив современной трехступенчатой системой газоочистки, которая позволяет свести к минимуму выбросы в процессе выплавки стали.

Виктория Абрамченко оценила работу «Мечела» по выполнению плана экологических мероприятий и отметила важность продолжения его реализации. В соответствии с задачами федерального проекта «Чистый воздух» в 2019 году компания подписала четырехстороннее соглашение с Минэкологии России, Росприроднадзором и губернатором Челябинской области по снижению воздействия на атмосферу.

28 января 2021 года «Мечел» подписал с губернатором Алексеем Текслером еще одно экологическое соглашение, по которому взял на себя дополнительные обязательства по сокращению выбросов загрязняющих веществ. Таким образом по итогам реализации запланированных мероприятий по снижению влияния на атмосферу компания реализует программу общим объемом финансирования около 13 млрд рублей, что обеспечит снижение выбросов более чем на 15 тыс. тонн в год.

«Вчера компания подписала экологическое соглашение с губернатором области, теперь необходимо, чтобы программа модернизации предприятия соответствовала амбициозным целям государственной программы «Чистый воздух». А государство должно подумать о мерах налоговой и иной поддержки, чтобы быстрее реализовать эту задачу. Мы с вами вместе будем идти по всем точкам и вехам выполнения этой программы. У нас задача не останавливать производство, а сохранять, обеспечивая его наилучшими доступными технологиями с точки зрения экологии», — подчеркнула заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко.

Управляющий директор Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, присутствующий в составе делегации, приехал на предприятия «Мечела» с собственным газоанализатором.

«Мы прямо сейчас на "Мечел-Коксе" провели замеры воздуха, вот у меня с собой измерительный прибор. Превышения предельно допустимых концентраций по восьми опасным веществам, которые мы стандартно замеряем, здесь нет", — отметил эколог.

По словам генерального директора ПАО «Мечел» Олега Коржова, компания реализует экологические мероприятия на своих челябинских предприятиях с момента их вхождения в Группу «Мечел» в 2001 году.

«Мы планомерно и без остановки модернизируем все оборудование по технологической цепочке и всегда большое внимание уделяем сокращению влияния производства на окружающую среду. С 2001 года инвестиции уже составили 79 млрд рублей, из них 10 млрд рублей — только в экологическую часть модернизации оборудования. В ближайшие несколько лет будет вложено в экологические мероприятия еще около 13 млрд рублей. Сегодня мы показали правительственной делегации модернизированные производственные участки и те, которые ожидают обновления. Мы благодарны государству за внимание к нашей работе и предложение поддержки для ускорения реализации наших экологических программ — в этом наша общая цель», — рассказал Олег Коржов.