Челябинские предприниматели получили иски за использование образов Смешариков

Под нарушение авторских прав попали шапки, костюмы аниматоров и торты

В Арбитражный суд Челябинской области только с начала 2023 года поступило восемь исков к челябинским предпринимателям от компании ООО «Смешарики». Правообладатели бренда требуют компенсацию за использование образов героев популярного мультфильма. В прошлом году исковые требования по подобным делам были удовлетворены.

Так, очень дорого обошлась предпринимательнице из села Бродокалмак детская шапочка с изображением Кроша, Ежика и Совуньи. Изделие женщина продала и, видимо, выложила в социальные сети фото работы — и тут же была поймана фирмой, отслеживающей нарушения в использовании товарных знаков и изображений. В итоге швее пришлось выложить 60 тысяч рублей.

«Исковые требования удовлетворены полностью. За нарушение исключительного права на товарный знак и использование образов персонажей ответчик должен выплатить 60 тысяч рублей. Изделие должно быть уничтожено после вступления решения в законную силу», — говорится в судебном документе.

Недавно исковые требования на 90 тысяч рублей получила кондитер Елена Н. (имя изменено). Женщина приготовила торт со съедобными фигурками культовых Смешариков ко дню рождения ребенка и выложила фото сладкого шедевра на своей рабочей странице в соцсети. Примечательно, что случилось это три года назад, и в 2020 году Елена получила письмо от «ООО «Смешарики» с требованием удалить фото.

«Я незамедлительно сделала это. Прошло три года — и теперь узнаю, что с меня требуют 90 тысяч рублей за нарушение авторских прав. Обратилась к юристам», — рассказала кондитер.

Директор юридической компании «Форлекс» Николай Попов отметил, что практика взысканий за нарушения в использовании брендов успешная и у суда не остается никакого другого выбора, как защищать законного владельца.

«То же касается и костюмов аниматоров — в судебной практике много исков к праздничным агентствам за использование образов известных персонажей. Если образ, товарный знак, песня предполагают коммерческую выгоду — конечно, нужно договариваться с правообладателем. В случае его обращения в суд единственный выход — заключить мировое соглашение. Например, компенсировать часть требуемой истцом суммы, но сразу. В противном случае суд будет на стороне правообладателя, других вариантов просто нет», — прокомментировал Николай Попов.

Если вы уже сшили ребенку на утренник костюм Копатыча, то паниковать не стоит — внутрисемейных и детсадовских праздников закон не касается. Выгоды никакой нет, за исключением эмоций. Одно «но»: фото костюма, выложенное в соцсетях, становится публичным, и теоретически владелец права может зацепиться и за такой невинный творческий акт. Пока в судебной практике таких прецедентов не было. От греха подальше шейте костюмы народных персонажей.