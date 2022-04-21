Челябинские предприниматели начали получать в Сбербанке бесплатные токены

Наличие электронной подписи открывает для бизнеса новые возможности

Челябинские предприниматели при открытии расчетного счета начали получать в Сбербанке бесплатные токены для безопасного хранения и применения ключей электронной подписи. Такую возможность Сбер предоставил новым клиентам, обратившимся в банк за оформлением электронной подписи от ФНC.

Электронная подпись является аналогом личной подписи индивидуального предпринимателя или юридического лица и используется для подписания электронных документов, позволяя подтвердить их подлинность и неизменность. Закон предусматривает выдачу электронных подписей ФНС через специальных доверенных лиц. Первым таким доверенным лицом в России был определен Сбер.

«Наличие электронной подписи открывает для бизнеса новые возможности: это регистрация онлайн-кассы, быстрая и удобная подача налоговой отчетности, участие в торгах и тендерах на цифровых площадках. Оформляя электронную подпись в Сбербанке, клиенты смогут бесплатно получить токен для безопасной эксплуатации электронной подписи», — сообщил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Напомним, что, согласно изменениям, внесенным в 63-ФЗ «Об электронной подписи» с 1 января 2022 года, выпуск электронной подписи руководителям ЮЛ и ИП будет осуществляться только в ФНС, а Федеральное казначейство и Банк России будут выдавать электронные подписи своим подведомственным организациям и предприятиям. С той же даты все ранее выданные другими удостоверяющими центрами квалифицированные электронные подписи ЮЛ и ИП прекратят свое действие. До конца 2021 года всем предпринимателям необходимо получить новые подписи ФНС.

Узнать больше об оформлении электронной подписи в СберБанке можно на сайте.