Челябинские предприниматели могут увеличить продажи на онлайн-площадках

Новая технология доступна в клипах в соцсети «ВКонтакте»

Эта технология автоматически находит в клипах упоминания товаров — по названию или артикулу — и связывает их с реальными карточками на маркетплейсах. После просмотра такого ролика пользователь увидит специальную плашку с кнопкой, ведущей на страницу товара к продавцу.

«Новый инструмент позволит площадкам увеличить конверсию в переходы и продажи, продавцам — повысить эффективность рекламных интеграций. Механика переходов из контента на маркетплейс продемонстрировала эффективность на примере пилотного проекта: конверсия из просмотра в открытие карточки выросла в три раза за полгода», — отмечает директор по стратегии и операциям «ВКонтакте» Андрей Гостев.

Как отмечают разработчики, такие инструменты социальной коммерции помогают предпринимателям по-новому продемонстрировать свои товары и заинтересовать потенциальных покупателей с помощью нативного авторского контента.