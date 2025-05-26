Челябинские предприниматели активно поддерживают Вооруженные силы России

Бизнес-сообщество не только играет важную роль в развитии экономики

Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства. В Челябинской области бизнесмены создают рабочие места, помогают повышать качество жизни людей и в целом играют важную роль в экономическом развитии региона, отметил губернатор Алексей Текслер. Кроме того, большинство предприятий малого и среднего бизнеса в условиях санкционного давления успешно развиваются и вносят весомый вклад в укрепление технологического суверенитета России.

Особо глава региона отметил поддержку бизнесом Вооруженных сил РФ, а также участников спецоперации и их семей.

«Многие наши бизнесмены проявляют высокую социальную ответственность, патриотизм и неравнодушие, реализуют значимые благотворительные проекты», — отметил Алексей Текслер.

День российского предпринимательства начали отмечать с 2008 года. Профессиональный праздник призван привлечь внимание к проблемам бизнеса, а также повысить авторитет людей, которые производят самые разные товары и оказывают различные услуги.

В праздничный день традиционно проходят различные форумы, тренинги и прочие мероприятия.