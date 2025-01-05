Челябинские пожарные спасли замерзшего котенка

Животное забрала себе сотрудница миасского гарнизона

Челябинские пожарные спали замерзшего котенка, теперь животное по имени Сирена будет жить у сотрудницы миасского гарнизона. Милую историю спасения рассказали в пресс-службе МЧС России. Утром в пожарную часть Карабаша прибился замерзший котенок. Огнеборцы согрели его и оставили в подразделении.

Кошку назвали Сиреной. Увидев фотографии пушистика, специалист Миасского гарнизона Яна Жукова забрала его себе.

«Сирена очень активная и ласковая. Гоняет мячик по квартире, а вечером ложится ко мне на колени и мурлычет сказки. Надеюсь, она со мной на долгие годы», – добавила сотрудница МЧС России.