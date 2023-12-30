Челябинские пожарные помогли детям из реабилитационного центра попасть на новогодний праздник

Спасатели вызволили из снежного плена автобус, который должен был доставить ребят

Утром 29 декабря в Челябинске вновь бушевала непогода. Из-за обильного снегопада автобус, который должен был доставить ребят из социально-реабилитационного центра Тракторозаводского района на праздник, застрял. Директор учреждения обратилась за помощью к пожарным. Они приехали и вызволили транспорт из снежного плена. Ребята на праздник не опоздали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Участие в спасательной операции принимали сотрудники 5-ой пожарно-спасательной части Челябинска. После праздника директор реабилитационного центра поблагодарила спасателей за оказанную помощь.

«Сказать, что день вчера был непростой — ничего не сказать. Выйдя из подъезда и увидев размеры бедствия, сразу стало понятно — самый долгожданный у детей праздник под угрозой срыва. Новый год надо было спасать! Мозговой штурм, несколько звонков друзьям и помощь пришла! Александр Пьянкин — начальник 5-ой пожарно-спасательной части моментально отреагировал на просьбу о помощи. Дети приехали, праздник начался без задержки!»— написала директор.