Челябинские пожарные передали оборудование коллегам из ДНР

В Ясиноватую доставлено 5,5 тонны инструментов для борьбы с огнем

Пожарно-спасательный отряд донецкого города Ясиноватой получил гуманитарную помощь от коллег из Челябинской области. В ДНР привезли 5,5 тонны различного оборудования на смену уничтоженному и поврежденному в результате обстрелов с украинской стороны. Аналогичный груз скоро получат пожарные Волновахи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.



По данным пресс-службы администрации Ясиноватой, местный отряд регулярно несет потери в оборудовании и спецтехнике. Так, в июне артиллерийский снаряд уничтожил автоцистерну.

Пожарные Южного Урала решили помочь коллегам из Донбасса. В ГУ МЧС и гарнизонах Челябинской области объявили сбор средств для помощи донецким спасателям. На собранные деньги закупили крупную партию оборудования: рукава, лафетные и ручные стволы, пожарные лестницы, аварийно-спасательный инструмент, фонари и осветительные установки. Все это в ближайшие дни будет смонтировано на машины Ясиноватского отряда.

Аналогичный подарок направлен пожарным Волновахи. Напомним, Челябинская область взяла шефство над Волновахой и Ясиноватой, в обоих городах сейчас работают специалисты с Южного Урала, восстанавливающие разрушенные боевыми действиями социальные объекты, дороги и жилые дома.

О том, как сейчас живет и работает Ясиноватая, можно прочитать в репортаже журналиста Первого областного информагентства.