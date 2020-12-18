Проект создания онлайн сервиса для кандидатов на выборах MANDATRF. RU, созданный под руководством Евгения Маклакова, отметило жюри премии Российской ассоциации политических консультантов «Выбор» 2020.
Работе присвоили второе место в номинации «Лучший сайт по политическому консультированию и избирательным технологиям». Сайт создан на основе самых эффективных избирательных технологий. Все они были адаптированы с учетом изменений в выборном законодательстве и эпидемиологической ситуации в стране. Кандидаты могут воспользоваться базой договоров, инструкций, планов и образцами агитационных материалов.
Сервис подойдет кандидатам в депутаты всех уровней, губернаторам и мэрам, которые заинтересованы в победе «своих» кандидатов. Также он будет полезен студентом ВУЗов, которые планируют связать свою жизнь с политическим PR.