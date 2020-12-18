Челябинские политтехнологи получили престижную премию

Проект занял второе место

Проект создания онлайн сервиса для кандидатов на выборах MANDATRF. RU, созданный под руководством Евгения Маклакова, отметило жюри премии Российской ассоциации политических консультантов «Выбор» 2020.

Работе присвоили второе место в номинации «Лучший сайт по политическому консультированию и избирательным технологиям». Сайт создан на основе самых эффективных избирательных технологий. Все они были адаптированы с учетом изменений в выборном законодательстве и эпидемиологической ситуации в стране. Кандидаты могут воспользоваться базой договоров, инструкций, планов и образцами агитационных материалов.

Сервис подойдет кандидатам в депутаты всех уровней, губернаторам и мэрам, которые заинтересованы в победе «своих» кандидатов. Также он будет полезен студентом ВУЗов, которые планируют связать свою жизнь с политическим PR.