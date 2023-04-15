Челябинские полицейские выявили более 600 нарушений миграционного законодательства

В отношении 87 человек принято решение о выдворении за пределы страны

В Челябинской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». За четыре дня полицейские выявили 623 нарушения миграционного законодательства, возбудили 20 уголовных дел и выписали штрафов на более чем миллион рублей. Кроме того, суды вынесли постановления о выдворении почти 90 нарушителей, сообщили 15 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Судебными органами принято 87 решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны, в том числе 70 в принудительном порядке. В отношении 61 мигранта вынесены решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию»,— сообщили в ведомстве.

Уголовные дела возбудили в отношении 58-летней женщины, которая заключила фиктивный трудовой договор с мигрантом, и в отношении уроженца ближнего зарубежья, который предоставил поддельный аттестат о среднем образовании для участия в государственной программе по оказанию содействия в переселении соотечественников, проживающих за рубежом.

Также полицейские выявили четыре факта незаконного пересечения государственной границы России иностранцами, которые сменили свои данные.

Проверки в рамках мероприятия в регионе продолжатся.