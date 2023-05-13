Челябинские полицейские вручили 82-летней пенсионерке паспорт на дому

Женщина не могла посетить отдел по вопросам миграции лично из-за болезней

В Челябинске сотрудники подразделения по вопросам миграции за сутки оформили паспорт 82-летней женщине и принесли его на адрес ее проживания, поскольку пенсионерка не могла самостоятельно посетить отдел полиции из-за состояния здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Полицейские приехали домой к женщине, приняли документы и вручили российский паспорт. Начальник отдела по вопросам миграции отдела полиции „Металлургический“ майор полиции Ирина Елпанова лично выдала восстановленный документ пожилой женщине. В свою очередь пенсионерка поблагодарила полицейских за оперативность в работе и неравнодушие к проблемам граждан»,— сообщили в ведомстве.

Также в ведомстве сообщили, что ранее к начальнику Главка МВД Михаилу Скокову обратился руководитель некоммерческой организации «Другая медицина» Евгений Косовских, известный как Доктор Женя, и рассказал о том, что сотрудники отдела миграции всегда идут навстречу и оперативно оказывают помощь его пациентам в оформлении паспортов.