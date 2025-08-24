Челябинские полицейские вернули семье ветерана пропавшие 30 лет назад госнаграды

Это медали и ордена за подвиги, совершенные героем в годы Великой Отечественной войны

В Челябинске полицейские нашли ордена и медали, принадлежащие ветерану Великой Отечественной войны Ерофею Шишаеву, которые пропали еще в 1990-е годы. Госнаграды были обнаружены у фигуранта уголовного дела о дистанционном мошенничестве в ходе обысков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители изъяли обнаруженные нагрудные знаки и направили их на экспертизу. Она показала подлинность наград. После начались поиски владельцев медалей и орденов. Обладателем большей части оказался ветеран Великой Отечественной войны из Челябинска Ерофей Шишаев. Попав на фронт в 18 лет, он прошел путь от Москвы до Берлина и был награжден за бесстрашие и героизм медалями «За отвагу», орденами Красной Звезды, орденом Славы III степени, медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и многими другими.

Утраченные награды семье ветерана в торжественной обстановке вручили начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-майор полиции Сергей Космачев и председатель областного Совета ветеранов органов внутренних дел Валерий Маскаев.

Еще один обнаруженный у обвиняемого орден — «Знак Почета» — вручили внучке Сергея Арасланова, который много лет работал на ЧМК и был награжден за трудовую доблесть.