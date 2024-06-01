Челябинские полицейские устроили праздник для ребят в преддверии Дня защиты детей

Для школьников организовали интересную экскурсию и чаепитие

В Главном управлении МВД России по Челябинской области накануне прошел праздник для детей полицейских, погибших при исполнении обязанностей и работающих на новых территориях. Ребят поздравили с началом летних каникул, вручили им подарки и рассказали о становлении стальной магистрали во время экскурсии в Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Начальник регионального ГУ МВД генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков и председатель ветеранской организации Валерий Маскаев вручили мальчишкам конструктор и смарт-часы, а один из школьников, который планирует стать энергетиком, получил в подарок ноутбук. Девочек также порадовали подарками и цветами. Букеты преподнесли и мамам ребят.

Затем школьники отправились в Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги. Там ребятам не только рассказали о становлении магистрали, но и показали уникальные экспонаты. После экскурсии ребята вместе с Михаилом Скоковым попили чай и поделились своими планами на жизнь.

Подобные праздничные мероприятия пройдут и сегодня, в День защиты детей. Полицейские посетят не только детей своих коллег, но и воспитанников подшефных детских домов и центров.