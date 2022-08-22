Челябинские полицейские сняли праздничный клип к Дню флага России

В съемках приняли участие солисты детского вокального ансамбля регионального ГУ МВД

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К Дню Государственного флага Российской Федерации сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области подготовили видеоролик. О роли триколора и символа российской государственности в клипе рассказали солисты детского и взрослого вокальных ансамблей ГУ МВД России по Челябинской области.

По памятным местам Челябинска прошли солисты детского ансамбля регионального полицейского главка. В стихах они воспевали российский триколор и верность Отчизне.

Видео завершается совместным исполнением детского и взрослого вокальных ансамблей главка патриотической композиции.

Напомним, сегодня в День государственного флага России в Челябинске прошел фестиваль оркестров Росгвардии, а челябинскую телебашню осветят цветами триколора.