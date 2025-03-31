С руководителями питейных заведений на главной пешеходной улице Челябинска в преддверии летнего сезона проведут профилактическую работу, чтобы минимизировать пьяные дебоши и тому подобные инциденты, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на начальника УМВД города Андрея Меньшенина.
Об этом главный полицейский южноуральской столицы сообщил на аппаратном совещании в мэрии.
Он также доложил о работе, проведенной после инцидента со стрельбой в воскресенье, 30 марта. Как сообщалось ранее, там повздорили две пьяные компании.
По словам Андрея Меньшенина, все участники конфликта были задержаны, дали пояснения в полиции, от медосвидетельствования отказались. Установлено, что сигнальную ракету запустил один из них. Один человек пострадал — получил ожог роговицы.