Челябинские полицейские пройдут по барам на Кировке

Об этом после инцидента со стрельбой сообщил главный полицейский города

С руководителями питейных заведений на главной пешеходной улице Челябинска в преддверии летнего сезона проведут профилактическую работу, чтобы минимизировать пьяные дебоши и тому подобные инциденты, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на начальника УМВД города Андрея Меньшенина.

Об этом главный полицейский южноуральской столицы сообщил на аппаратном совещании в мэрии.

Он также доложил о работе, проведенной после инцидента со стрельбой в воскресенье, 30 марта. Как сообщалось ранее, там повздорили две пьяные компании.

По словам Андрея Меньшенина, все участники конфликта были задержаны, дали пояснения в полиции, от медосвидетельствования отказались. Установлено, что сигнальную ракету запустил один из них. Один человек пострадал — получил ожог роговицы.