Челябинские полицейские помогли беременной женщине вовремя добраться до больницы

Инспекторы сопроводили машину с роженицей

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Инспекторы ДПС патрулировали улицу в Советском районе Челябинска. К ним обратился мужчина, который сказал, что у его жены начались схватки, но из-за заторов на дорогах он может не успеть вовремя доехать до больницы. Подробности истории рассказали в пресс-службе областной полиции.

Инспекторы Артем Артюшин и Эдуард Абдулин включили на служебной машине спецсигналы сопроводили автомобиль с роженицей до больницы.

«Благодаря слаженным действиям инспекторов дорожно-патрульной службы женщина была доставлена в больницу, где ей была оказана квалифицированная помощь. А на днях у счастливых родителей на свет появилась девочка», — поделились в пресс-службе ГУ МВД России по региону.