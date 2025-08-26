Челябинские полицейские обнаружили у телефонного мошенника советские медали

Награды вернули семьям ветеранов

В Челябинске полицейские смогли вернуть награды ветеранов Великой Отечественной войны. Их обнаружили у фигуранта уголовного дела о дистанционном мошенничестве, сообщили в региональном ГУ МВД.

«Было установлено, что организованная группа действует на территории нескольких регионов Российской Федерации, занимается телефонным мошенничеством. Нами были задержаны курьер, который непосредственно похищал денежные средства у потерпевших, и его куратор, который действовал на территории другого региона. В ходе расследования у них был изъят ряд государственных наград времен СССР»,— рассказал старший следователь по особо важным делам СЧ УМВД по Челябинску Артем Попов.

Полицейские направили знаки отличия на историко-культурную экспертизу и, получив подтверждение их подлинности, начали работу по установлению личностей награжденных и поиску их родственников. Некоторые из наград полицейские уже вернули их владельцам, а накануне передали семьям еще 17 медалей и орденов. Среди них — три ордена Красной Звезды, орден Славы III степени, две медали «За отвагу», медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и «За взятие Берлина».

Выяснилось, что большинство наград принадлежали Ерофею Шишаеву, который прошел боевой путь от Москвы до Берлина. Все награды вернули его родственникам.

«Он воевал отчаянно, отчаянно бил врагов. И у него была контузия, он был ранен в голову, потом в руку, но не прекращал борьбу, у него был стержень. Полицейским я хочу выразить благодарность, они проделали очень большую работу: нашли и отдали эти медали, чтобы внуки и правнуки помнили нашу историю, историю России», — поделилась родственница ветерана Вера Шишаева.

Также полицейские передали орден «Знак Почета» семье Сергея Арасланова, проработавшего много лет на Челябинском металлургическом комбинате.