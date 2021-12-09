Челябинские полицейские нашли очередной «резиновый адрес» с 12 иностранцами

Хозяина квартиры ждет уголовная ответственность за незаконную прописку, а иностранные граждане сняты с регистрации

Житель Челябинска за деньги фиктивно зарегистрировал в своей квартире 12 иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранца или лица без гражданства).

По данным пресс-службы ГУ МВД, 59-летний безработный челябинец прописал у себя граждан другой страны, хотя жилье предоставлять им не собирался. В отношении хозяина «резиновой квартиры» было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде обязательной явки. Иностранные граждане потеряли фиктивную прописку. Если у них не получится зарегистрироваться в установленный законом срок, то они будут высланы на родину.

Автор: Екатерина Катунова