В Челябинске сотрудники ДПС доставили в больницу маму с трехлетним ребенком, которому требовалась срочная помощь. Добрую историю рассказали в пресс-службе полиции Челябинской области.
Вечером на пересечении улиц Молодогвардейцев и Куйбышева к экипажу ДПС обратился водитель. В его машине находился трехлетний ребенок с температурой выше 40 градусов.
Лейтенант полиции Леонид Николаев и младший лейтенант Владислав Ковальчук посадили мать с сыном в служебный автомобиль и с мигалками отправились в ближайшую больницу. Сотрудники связались с дежурной частью, чтобы те позвонили в приемное отделение. Мама с ребенком оказались в больнице в кратчайшие сроки. После этого сотрудники вернулись на службу.
