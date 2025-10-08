Челябинские полицейские доставили в больницу ребенка с экстремально высокой температурой

Сотрудники ДПС оперативно отреагировали на просьбу о помощи

В Челябинске сотрудники ДПС доставили в больницу маму с трехлетним ребенком, которому требовалась срочная помощь. Добрую историю рассказали в пресс-службе полиции Челябинской области.

Вечером на пересечении улиц Молодогвардейцев и Куйбышева к экипажу ДПС обратился водитель. В его машине находился трехлетний ребенок с температурой выше 40 градусов.

Лейтенант полиции Леонид Николаев и младший лейтенант Владислав Ковальчук посадили мать с сыном в служебный автомобиль и с мигалками отправились в ближайшую больницу. Сотрудники связались с дежурной частью, чтобы те позвонили в приемное отделение. Мама с ребенком оказались в больнице в кратчайшие сроки. После этого сотрудники вернулись на службу.

