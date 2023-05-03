Челябинские поисковики подняли останки четырех бойцов на месте битвы за Москву

Найденные при солдатах медальоны передадут в лабораторию

Челябинский поисковый отряд «Импульс» в ходе раскопок на местах боев Великой Отечественной войны в Тверской области поднял останки четверых бойцов и четыре медальона, которые, возможно, помогут идентифицировать погибших. Об этом сообщила пресс-служба управления ФССП по Челябинской области, при котором сформирован поисковый отряд.

По словам командира группы Михаила Казанчеева, останки трех бойцов и три медальона были подняты из одного раскопа. Один пробовали вскрыть — был пустой. Два других достали из воды, поэтому трогать не стали, чтобы не повредить содержимое. Четвертого бойца подняли в нескольких десятках метров от первого раскопа. Сейчас медальоны завернуты в пакет и прикопаны в землю. Перед отъездом их извлекут и уже в Челябинске передадут в лабораторию.

На месте, где были сделаны находки, в августе 1941 года шли кровопролитные бои против наступающих на Москву гитлеровских войск.

Ранее ИА «Первое областное» писало об открытии в Челябинске 19 апреля поискового сезона 2023 года. В торжественном построении приняли участие около 100 юных поисковиков.