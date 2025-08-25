Челябинские поисковики нашли родных погибшего в 1941 году красноармейца

Внучка бойца и другие потомки живут в Мурманской области

Поисковики из Челябинска нашли родных красноармейца Ивана Емелина, который погиб в 1941 году в боях за Карелию. Оказалось, что внучка бойца и другие многочисленные потомки до сих пор проживают в Мурманской области, откуда и призывался боец на фронт. Об этом Первому областному информагентству рассказал поисковик Дмитрий Старцев.

«Родные установлены. Жива внучка бойца, внучатые племянники и еще много-много потомков по линии Емелиных. Теперь они будут знать, что дед не пропал без вести. Он погиб как герой в карельских лесах», — говорит Дмитрий Старцев.

Чтобы выйти на родственников красноармейца, поисковики обзвонили администрации сельсоветов в Мурманской области, музеи и старожилов — на эту работу было потрачено восемь часов.

Известно, что после войны бойца 1910 года рождения искала супруга. До наших дней она, конечно, не дожила.

Останки бойца в августе 2025 года подняли из земли поисковики челябинского отряда судебных приставов «Импульс».