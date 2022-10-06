С апреля по октябрь 2022 года челябинские пограничники выявили 27 попыток дать взятку. Нарушители хотели подкупить сотрудников, ответственных за пропуск через границу людей, машин и грузов, рассказали в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.
Злоумышленники предлагали пограничникам вознаграждение за пропуск машины без осмотра или вне очереди, проезд без нужных документов или без фитосанитарных сертификатов на товары, а также за ускорение процедуры пропуска.
В отношении пяти нарушителей возбудили уголовные дела за мелкое взяточничество (ст. 291.2 Уголовного кодекса РФ). Остальные после предупреждения пограничников о возможной ответственности давать взятки передумали. Статья, по которой возбудили дела, предполагает штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до трех лет.
Злоумышленники предлагали пограничникам вознаграждение за пропуск машины без осмотра или вне очереди, проезд без нужных документов или без фитосанитарных сертификатов на товары, а также за ускорение процедуры пропуска.
В отношении пяти нарушителей возбудили уголовные дела за мелкое взяточничество (ст. 291.2 Уголовного кодекса РФ). Остальные после предупреждения пограничников о возможной ответственности давать взятки передумали. Статья, по которой возбудили дела, предполагает штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до трех лет.