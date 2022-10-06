С апреля по октябрь 2022 года челябинские пограничники выявили 27 попыток дать взятку. Нарушители хотели подкупить сотрудников, ответственных за пропуск через границу людей, машин и грузов, рассказали в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России.

Злоумышленники предлагали пограничникам вознаграждение за пропуск машины без осмотра или вне очереди, проезд без нужных документов или без фитосанитарных сертификатов на товары, а также за ускорение процедуры пропуска.

В отношении пяти нарушителей возбудили уголовные дела за мелкое взяточничество (ст. 291.2 Уголовного кодекса РФ). Остальные после предупреждения пограничников о возможной ответственности давать взятки передумали. Статья, по которой возбудили дела, предполагает штраф до миллиона рублей или лишение свободы сроком до трех лет.