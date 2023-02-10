Челябинские поезда изменят график курсирования на время февральских выходных

Для посетителей лыжных курортов предусмотрен трансфер и специальные цены на оборудование

Из-за дополнительных февральских выходных пригородные поезда на Южно-Уральской железной дороге изменят график курсирования. Подробности сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

С 23 по 26 февраля «Ласточка» будет отправляться из Челябинска до горнолыжного курорта «Абзаково» ежедневно:

— из Челябинска (пригородный вокзал) — в 06:30, прибытие на станцию Новоабзаково — в 11:59;

— из Новоабзаково — в 16:10, прибытие в Челябинск — в 21:43.

Предусмотрены остановки на станциях: Троицк, Тамерлан, Карталы, Магнитогорск и Ташбулатово. Для пассажиров есть бесплатный трансфер от станций до горнолыжного курорта «Абзаково» и горнолыжного центра «Банное».

Можно получить скидку на ски-пасс (карточка для обеспечения доступа к подъемникам на трассы для катания) при предъявлении билета.

Также в эти дни будет работать маршрут Челябинск – Миасс – горнолыжный курорт «Солнечная долина».

Отправление поезда: из Челябинска (пригородный вокзал) — в 08:35, из Миасса — в 17:18.

Для пассажиров предусмотрены специальные цены на ски-пасс и горнолыжное оборудование.

Пригородный поезд Полетаево-1 — Челябинск отменили 23 и 24 февраля.

Изменили дни курсирования пригородного поезда Челябинск — Златоуст (отправление в 18:20). Отправление назначено на 22 февраля, рейс 24-го — отменен.