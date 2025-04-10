Челябинские подростки смогут работать по выходным во время летних каникул

Закон об этом подписал Владимир Путин

С 1 сентября 2025 года работодатели вправе привлекать детей в возрасте от 14 до 18 лет к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в период летних каникул по направлению органов службы занятости населения или в составе студенческих отрядов, включенных в реестр молодежных и детских объединений, пользующихся господдержкой. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Изменения внесены в статью 268 ТК РФ, сообщает пресс-служба Челябинской городской думы.

«Общаясь с ребятами, я часто слышу о том, что они хотят строить свой профессиональный путь уже будучи школьниками или студентами среднего профессионального обучения. Теперь у них появится такая возможность», — говорит депутат Челябинской городской думы, председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Светлана Буравова.

Для этого необходимо получить письменное согласие:

— самого ребенка, если он достиг возраста 15 лет;

— ребенка и одного из родителей, попечителей, если подросток не достиг возраста 15 лет;

— ребенка и органа опеки и попечительства или иного законного представителя несовершеннолетнего лица, если речь идет о трудоустройстве детей-сирот.