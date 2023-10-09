Челябинские педагоги вернулись из Москвы с Форума классных руководителей

В столице учителя делились опытом и отдыхали

В Москве закончился III Форум классных руководителей. В мероприятии принимали участие больше 60 педагогов из Челябинской области, сообщает Центр управления регионом.

Для учителей подготовили большую и разнообразную программу: круглые столы, проектные мастерские и мастер-классы. Конечно, не обошлось без праздничного концерта в честь Всероссийского дня учителя 5 октября. Поздравления и слова благодарности со сцены Государственного Кремлевского дворца прозвучали из уст Николая Баскова и других известных артистов.

«Каждое выступление спикеров начиналось со слов „низкий поклон“, „учитель — самая важная профессия на земле“. Лев Лещенко, Хабиб, Елена Ваенга, Стас Пьеха, группа „Дабро“, Татьяна Буланова, Валерия, Александр Олешко, Пелагея — все, кто выходил на сцену, вспоминали своих учителей. Это было фантастически», — поделилась впечатлениями учитель музыки гимназии № 1 Екатерина Тишкова.

Никто не ожидал, что с музыкальным номером на сцену выйдет министр просвещения РФ Сергей Кравцов: вместе с молодой певицей из Луганска он исполнил песню «С чего начинается Родина».

У участников форума была возможность познакомиться с коллегами из других регионов страны и обменяться опытом. Трогательным событием стал специальный показ фильма «Я делаю шаг!». Картина рассказывает о молодом учителе с дислексией, который пытается преодолеть трудности в работе и завоевать любовь учеников.

С открытием форума и Днем учителя педагогов поздравили космонавты с борта МКС.

Между тем челябинских педагогов научат использовать возможности «Сферума» — обучающий педсовет пройдет 16 октября.

