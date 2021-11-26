Челябинских педагогов научат преподавать русский язык детям мигрантов

Бесплатные образовательные курсы стартуют в ЮУрГУ

В Южно-Уральском государственном университете стартуют образовательные курсы для педагогов, которые учат русскому языку детей из ближнего и дальнего зарубежья. Слушателями станут сотрудники центров открытого образования, учителя общеобразовательных школ, преподаватели. Обучение для них будет бесплатным, сообщает пресс-служба ЮУрГУ.



«В прошлом году наши коллеги из Челябинского государственного университета проводили подобную программу повышения квалификации по преподаванию русского языка как неродного. Многие учителя челябинских школ стали ее участниками. Сложно сформировать все компетенции за один курс, поэтому было решено продолжить эту работу. Мы подхватили эстафетную палочку», — рассказала доцент кафедры «Русский язык как иностранный» Юлия Казакова.

В своем курсе ЮУрГУ делает акцент на практику. Важно, чтобы после курса слушатели вышли с практическими знаниями, методиками и алгоритмами, которые они смогли бы сразу применить в своей работе.

Педагогов научат объяснять сложные случаи в лексике, фонетике, грамматике. Слушатели курсов научатся практическим приемам, которые помогут доходчиво объяснить иностранцу особенности русского языка. Также учителей познакомят с тем, как легко и качественно формировать у иноязычных детей навыки в области слушания, чтения, письма и говорения.

«Программа повышения квалификации „Современные практики обучения детей-мигрантов“ войдет в состав курсов Института открытого и дополнительного образования ЮУрГУ, будет курироваться кафедрой „Русский язык как иностранный“ и проводиться на регулярной основе», — уточнили в пресс-службе вуза.

Первый курс стартует 1 декабря. Обучение будет проходить три раза в неделю в очно-заочном формате и продлится до 17 декабря. Зарегистрироваться можно по ссылке.