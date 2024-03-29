Челябинские педагоги разработали правила медийной безопасности

Контроль над эмоциями и проверка информации — главные принципы

Специалисты Челябинского научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде разработали карточки по медийной безопасности. Своими наработками они поделились с журналистами.

Подробные принципы и приемы они показали в карточках. Среди основных — проверка информации в социальных сетях и способность мыслить критически. Также не следует разжигать конфликты, нужно внимательнее относиться к своим высказываниям и комментариям в социальных сетях и стараться контролировать эмоции.

«Помните, что объединение общества, а не разобщение — залог безопасности», — напомнили педагоги.

Центр мониторинга и профилактики занимается анализом распространения деструктивного контента в сети Интернет, разработкой методических рекомендаций и профилактикой деструктивных идеологий.

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