Специалисты Челябинского научно-исследовательского центра мониторинга и профилактики деструктивных проявлений в образовательной среде разработали карточки по медийной безопасности. Своими наработками они поделились с журналистами.
Подробные принципы и приемы они показали в карточках. Среди основных — проверка информации в социальных сетях и способность мыслить критически. Также не следует разжигать конфликты, нужно внимательнее относиться к своим высказываниям и комментариям в социальных сетях и стараться контролировать эмоции.
«Помните, что объединение общества, а не разобщение — залог безопасности», — напомнили педагоги.
Центр мониторинга и профилактики занимается анализом распространения деструктивного контента в сети Интернет, разработкой методических рекомендаций и профилактикой деструктивных идеологий.