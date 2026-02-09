Челябинские педагоги получили награду на Всероссийской премии за вклад в цифровизацию образования

Обеих отметили в номинации «Абсолютный лидер»

На церемонии вручения премии педагогического сообщества «Лидер Сферума» наградили двух педагогов из Челябинской области. Дарья Клычкова и Наталья Пупукина получили награду в номинации «Абсолютный лидер».

«Представители образовательной сферы регулярно участвуют в фокус-группах, тестируют новый функционал и предлагают свои идеи для разработчиков, чтобы наш сервис стал еще удобнее и функциональнее. В рамках этой работы сформировалось сообщество профессионалов — лидеров, кто задает тренды и меняет мир к лучшему. Поэтому мы положили начало новой традиции — ежегодно отмечать лучших из лучших в своей профессии. Также мы приняли решение расширить сообщество педагогов и в ближайшее время анонсируем запуск уникального комьюнити для профессионального развития», — отметил вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

Церемония состоялась в Москве и в ней приняли участие педагоги из всех регионов России.

Премию вручают за достижения и активную позицию в сфере образования, вклад в цифровизацию и продвижение базовых принципов, помогающих пользователям сориентироваться в современной цифровой реальности и открыть для себя новые возможности для развития и обучения.