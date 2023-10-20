Челябинские педагоги обменяются опытом с коллегами из донецкой Ясиноватой

Рабочую встречу анонсировала первый вице-губернатор Ирина Гехт

Первый заместитель главы Челябинской области Ирина Гехт рассказала о планах южноуральской системы образования по сотрудничеству с коллегами из подшефной Ясиноватой (ДНР). Учителя собираются обсудить реализацию образовательных стандартов и обменяться опытом.



«Продолжаем оказывать поддержку нашим подшефным городам в ДНР. Планируем рабочую встречу работников образования города Ясиноватая. Есть что обсудить с коллегами. Это и реализация образовательных стандартов, и обмен опытом. Сейчас прорабатываем формат намеченной на декабрь встречи, вероятно, она пройдет в режиме видеоконференции», — рассказала Ирина Гехт.

Первый вице-губернатор также напомнила об уже реализуемых совместных с дончанами проектах. Как сообщало Первое областное информагентство, в Миасс на учебу прибыла группа ясиноватских школьников. Ирина Гехт уточняет: 74 ученика 3—11 классов и пять педагогов пробудут в Челябинской области до 20 декабря, учиться ребята будут в миасской школе № 20.

«Кроме образовательной программы предусмотрены спортивные, культурно-досуговые мероприятия, экскурсии и многое другое, а приехавшие педагоги смогут посетить мастер-классы и побывать на уроках южноуральских коллег», — добавила Ирина Гехт.

Кроме того, по словам вице-губернатора, во Всероссийском детском экологическом форуме принимает участие команда из ДНР. Гости представили проект по треку «Чистая страна: субботник нового формата», их разработку поддержал Областной центр дополнительного образования.