Челябинские пчеловоды могут узнать об обработке полей пестицидами онлайн

На портале можно выбрать нужный район

Челябинские пчеловоды теперь смогут в режиме реального времени посмотреть, какие обработки пестицидами и агрохимикатами запланированы в регионе в ближайшее время. Веб-портал содержит интерактивную карту, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Портал работает на базе информационной системы «Сатурн». Для удобства навигации в нем есть фильтры, позволяющие выбрать нужный район, период применения, класс опасности и другие параметры.

«В преддверии сельскохозяйственного сезона и в целях предотвращения отравления пчел пестицидами владельцы пчел должны своевременно проинформировать сельские поселения и соседние хозяйства о месте стоянки своих пасек на стационаре и при перевозках», — напомнили в ведомстве.

В прошлом году в межрегиональное управление поступали обращения о массовой гибели пчел. Установлено, что смерть насекомых произошла из-за применения аграриями на яровой зерновой пестицидов.

Согласно закону, перед обработкой пестицидами население должны проинформировать за 5—10 дней, напомнили в ведомстве.