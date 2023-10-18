Почти половина пассажиров челябинского электротранспорта стала оплачивать проезд банковскими картами, хотя год назад чаще всего пользовались для этого наличными деньгами. За то же время более чем в пять раз выросла популярность единых проездных карт (ЕПК). Такими данными поделилось сегодня, 18 октября, транспортное предприятие «ЧелябГЭТ».
Компания сравнила данные о способах оплаты проезда за август и декабрь 2022 года, а также сентябрь текущего года. В конце прошлого лета чуть менее 40% пассажиров троллейбусов и трамваев платили за проезд наличными и только каждый четвертый пользовался безналом. Доля пользователей ЕПК составляла меньше половины процента.
Но уже к декабрю, спустя четыре месяца после введения нового билетного меню, картина кардинально изменилась. Наличка ушла на второй план — ею стали расплачиваться только 20% пассажиров. Тогда как доля безналичных оплат выросла до 44%. А продажи единых проездных выросли вчетверо.
В настоящее время тенденция продолжается: по состоянию на сентябрь банковскими картами оплачивается 49% поездок в электротранспорте, наличными — 15%. Доля пассажиров, пользующихся ЕПК, составляет 2,6%.