Челябинские пассажиры стали переходить на безналичную оплату проезда

Вкусы горожан изменились после введения нового билетного меню

Почти половина пассажиров челябинского электротранспорта стала оплачивать проезд банковскими картами, хотя год назад чаще всего пользовались для этого наличными деньгами. За то же время более чем в пять раз выросла популярность единых проездных карт (ЕПК). Такими данными поделилось сегодня, 18 октября, транспортное предприятие «ЧелябГЭТ».

Компания сравнила данные о способах оплаты проезда за август и декабрь 2022 года, а также сентябрь текущего года. В конце прошлого лета чуть менее 40% пассажиров троллейбусов и трамваев платили за проезд наличными и только каждый четвертый пользовался безналом. Доля пользователей ЕПК составляла меньше половины процента.

Но уже к декабрю, спустя четыре месяца после введения нового билетного меню, картина кардинально изменилась. Наличка ушла на второй план — ею стали расплачиваться только 20% пассажиров. Тогда как доля безналичных оплат выросла до 44%. А продажи единых проездных выросли вчетверо.

В настоящее время тенденция продолжается: по состоянию на сентябрь банковскими картами оплачивается 49% поездок в электротранспорте, наличными — 15%. Доля пассажиров, пользующихся ЕПК, составляет 2,6%.