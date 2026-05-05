Челябинские онкологи спасли от ампутации ногу пенсионерки

Через липосаркому проходила артерия, питающая конечность

Врачи Челябинского онкоцентра смогли сохранить ногу пенсионерке, которая обратилась в клинику с рецидивом липосаркомы. Размеры опухоли достигали 40×25 сантиметров, сообщает пресс-служба клиники.

«Через опухоль проходила наружная подвздошная артерия — главный сосуд, питающий ногу. Это создавало прямую угрозу вынужденной ампутации ноги на уровне паховой складки», — рассказал заместитель главного врача, абдоминальный онколог Иван Гавришкин.

Сначала пациентке провели лучевую терапию, чтобы уменьшить образование и снизить риски. Затем за дело взялись хирурги.

Вмешательство длилось 6 часов. Сосудистому хирургу Олегу Терешину удалось полностью выделить артерию из опухолевой ткани. Из-за размеров новообразования доктору пришлось пересечь отдельные нервные ветви. Но опорную функцию ноги медики сохранили. Пациентка покинула онкоцентр на своих ногах.

Сейчас женщина наблюдается у врачей: спустя полгода на КТ и УЗИ признаков рецидива нет.