Челябинские онкологи стали лауреатами престижной премии

Врачей отметили в трех номинациях

В Москве на VIII международном форуме онкологии и радиотерапии «Ради жизни — For Life» состоялось вручение ежегодной премии имени академика А.И. Савицкого. Лауреатами стали три челябинских врача-онколога. Они представили инновационные проекты для борьбы с болезнью, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Радиотерапевт Челябинского областного центра онкологии и ядерной медицины Марина Сарычева была признана одной из лучших в номинации «Радиотерапевт года». Она представила проект «Возможности стереотаксической лучевой терапии у неоперабельных пациентов с опухолью почки».

Один из лучших хирургов — завотделением трахеальной хирургии ГКБ № 8, кандидат медицинских наук Василий Фастаковский. Его проект — «Центральный немелкоклеточный рак правого легкого T4N2M0, осложненный синдромом ВПВ. Результаты лечения».

Лауреатом также стал завотделением медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями онкоцентра имени Н.П. Напалкова Илья Важенин с проектом «Предреабилитация пациентов пожилого и старческого возраста». Ранее врач возглавлял радиологическое отделение Челябинского онкоцентра, сейчас работает в Санкт-Петербурге.

«Премия подтверждает высочайшую квалификацию наших врачей, а также значимость научных исследований и практических достижений системы здравоохранения»,— отметили в региональном Минздраве.