Челябинские онкохирурги сохранили голос пациентке с раком щитовидной железы

Во время удаления пораженного ограна они использовали уникальный нейромонитор

В Челябинском онкоцентре провели уникальную операцию по удалению рака щитовидной железы, после которой раньше пациенты теряли голос. Хирурги впервые в регионе применили технологию нейромониторинга, чтобы в режиме реального времени контролировать нервы, отвечающие за речь, сообщает пресс-служба Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

После обследования в Центре амбулаторной помощи у пациентки подтвердился диагноз «рак щитовидной железы». Женщину направили в онкоцентр. Там решили полностью удалить пораженный орган. Но операция в этой области крайне рискованна: можно повредить возвратный гортанный нерв, что приводит к потере голоса.

Во время всей операции рядом с хирургом работал нейромонитор — аппарат, аналогов которому нет в регионе. Это позволило врачам с точностью до миллиметра контролировать каждое движение и избежать травмы. Чтобы сигнал был четким, анестезиологи использовали особую щадящую методику обезболивания.

«Теперь каждая из 300 операций на щитовидной железе, которые мы проводим ежегодно, может быть выполнена с высочайшим уровнем защиты пациента от потери голоса», — говорит заведующий отделением опухолей головы и шеи Челябинского онкоцентра Артем Гарев.

Пациентка успешно перенесла вмешательство. Самое важное — благодаря новым технологиям она не только поборола болезнь, но и сохранила возможность говорить.