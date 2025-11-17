Челябинские огнеборцы провели учения в 31-этажной высотке

В мероприятии задействовали сразу несколько подразделений

Челябинские огнеборцы провели масштабные учения в новой 31-этажной высотке в центре мегаполиса, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ходе учений огнеборцы отработали различные способы подачи воды на верхние этажи здания; отточили навыки взаимодействия подразделений и звеньев газодымозащитной службы. А также собрали информацию, которая поможет оптимизировать действия в случае возникновения реального пожара.

По окончании мероприятия прошел разбор: предварительные выводы сформированы, детальный анализ будет проведен в ближайшее время, уточнили в ведомстве.

