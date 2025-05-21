Челябинские общественники представили проекты для участников СВО и их семей

Лучшие из них смогут претендовать на гранты губернатора

Челябинские общественники в рамках семинара «Особенности социального проектирования в сфере помощи и реабилитации участников СВО» представили проекты по поддержке ветеранов боевых действий и их семей. В конференц-зале Единого центра поддержки и реабилитации участников спецоперации собрались более 100 некоммерческих организаций и волонтеров. Их лучшие проектные работы смогут претендовать на гранты губернатора, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«У нас очень мощное волонтерское движение на Южном Урале: каждую неделю уходят фуры с гуманитарной помощью в зону СВО. Мы понимаем, что ребята будут возвращаться к своим семьям, детям, друзьям из зоны СВО. Для этого нам нужно уже сейчас продумывать те социальные проекты, которые будут помогать им адаптироваться к мирной жизни, ведь они возвращаются из зоны боевых действий, где повышенный адреналин и есть угроза жизни. Здесь на помощь придут наши волонтеры. Сегодня в рамках семинара мы как раз говорим об особенностях социального проектирования в сфере поддержки бойцов и их семей», — сказала заместитель председателя правительства Челябинской области Маргарита Павлова.





По ее словам, в регионе применяется комплексный подход к социальной адаптации участников СВО, реализуется сразу несколько масштабных проектов, в их числе — «Герои Южного Урала».

«Программа „Герои Южного Урала“ инициирована губернатором Алексеем Текслером и очень важна для социальной адаптации бойцов СВО. Для участия в ней подали заявки более 1 тысячи южноуральцев, из них прошли отбор 150 человек. 1 июля ребята приступят к обучению. В результате будут отобраны 60 человек, которые пройдут курс наставничества. Наставником будет и губернатор Челябинской области», — пояснила она.





Участие в программе «Герои Южного Урала» позволит бойцам получить навыки руководящей работы, навыки управления в самых различных сферах — от законодательной, исполнительной власти до производственной сферы и бизнеса.

«Для тех, кто вернулся из-за „ленточки“, сегодня очень важно неравнодушие со стороны органов власти, общественных организаций, волонтеров, а также быстрый отклик на просьбы и реальная помощь в решении самых разных вопросов, в том числе по дальнейшему трудоустройству и адаптации ветеранов к мирной жизни», — считает руководитель челябинского отделения Союза ветеранов спецназа ГРУ Иван Заика.





По его словам, бойцам необходимо участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях, также нужен активный отдых — прыжки с парашютом, страйкбол, охота и рыбалка, чтобы восполнять запас адреналина, к которому привыкает организм на поле боя. И здесь могут быть как раз полезны проекты общественников и волонтеров.

«Общественные организации могут претендовать на гранты губернатора. Максимальная сумма гранта в этом году для НКО (юрлицо) составит до 4 миллионов рублей, для активных граждан (физлицо) превысит 300 тысяч рублей. По долгосрочным проектам со сроком реализации не менее трех лет у нас есть возможность запрашивать до 8 миллионов рублей», — пояснил гендиректор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала Михаил Комиссаров.





Один из представленных на семинаре проектов АНО СЭПР «Уреньга» направлен на эмоциональную реабилитацию ветеранов спецподразделений СВО и членов семей погибших бойцов.

«Мы организовали проект на своей площадке — в селе Веселовка возле Златоуста. Это тихая территория, окруженная лесом, где царит спокойствие и умиротворение. Там мы проводим экскурсии, была возможность пройтись по экотропе и посетить музей. Местные умельцы организовали мастер-классы по гончарному и ткацкому мастерству», — рассказал замдиректора некоммерческой организации Олег Рыбкин.

Еще один проект — оказание транспортных услуг на безвозмездной основе участникам СВО и их семьям. Его реализует АНО «Содействие» на территории Челябинской области и Донецкой Народной Республики.

«Прежде всего, мы помогаем маломобильным категориям граждан, также помогаем добраться бойцам до мест реабилитации и проведения тренировок, например по следж-хоккею. Мы предоставляем автомобили разной вместимости», — рассказал замдиректора АНО «Содействие» Михаил Гневнов, который награжден медалями «За содействие СВО» и «За добросовестный труд».





В реализации общественных проектов на Южном Урале стремятся принимать участие и сами ветераны боевых действий, которые недавно вернулись с фронта. Кому, как не им, лучше знать, в чем требуется помощь бойцам и какой она должна быть.

«Давно помогаю ребятам за „ленточкой“ в решении юридических вопросов, есть опыт оказания психологической помощи. Планирую и дальше развиваться в этом направлении, тем более есть команда тех, кто готов реализовать со мной вместе проект для наших бойцов. Хотелось бы, чтобы наши идеи, наши проекты могли найти поддержку правительства и губернатора области», — говорит Сергей с позывным «Чебаркуль».





Он только в конце апреля вернулся из зоны боевых действий, куда ушел добровольцем. Еще завершает лечение в военном госпитале после ранения, но уже сейчас готов помогать тем, кто еще вчера стоял с ним плечом к плечу на защите Родины.