Челябинские НКО получат 2,6 млн рублей на поддержку развития национальных культур

Прием заявок на получение субсидии стартует 14 марта

«Деньги могут быть направлены на проведение конференций, форумов и иных мероприятий по вопросам укрепления межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов, фестивалей, праздников и дней национальных культур, межнациональных спортивных мероприятий и организацию курсов родного языка и этнокультурных кружков»,

— уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.