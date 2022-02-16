Челябинские некоммерческие организации (НКО) смогут получить субсидии на проекты по поддержке и сохранению традиций народов, проживающих на Южном Урале. Для этого из городского бюджета в этом году выделят 2,6 миллиона рублей, сообщает сегодня пресс-служба мэрии.

«Деньги могут быть направлены на проведение конференций, форумов и иных мероприятий по вопросам укрепления межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов, фестивалей, праздников и дней национальных культур, межнациональных спортивных мероприятий и организацию курсов родного языка и этнокультурных кружков», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска.
Субсидию также разрешено направлять на участие в общероссийских и международных встречах по сохранению и развитию национальных культур и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданской идентичности, профилактику экстремизма в молодежной среде, социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов.

Заявки принимаются с 14 марта по 14 апреля 2022 года. С порядком предоставления субсидии можно ознакомиться здесь.