Челябинские нейрохирурги спасли жизнь женщине с разорвавшейся аневризмой

Операцию врачи ЧОКБ провели накануне Всемирного дня мозга

Нейрохирурги Челябинской областной клинической больницы провели 36-летней Ольге Макаровой экстренную операцию по установке стента на место разорвавшейся аневризмы. Мать двоих детей доставили в ЧОКБ накануне Всемирного дня мозга на скорой. Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.

Челябинка потеряла сознание на рабочем месте. Коллеги вызвали скорую, но от госпитализации Ольга отказалась. Показалось, что просто перенервничала. Но со временем состояние ухудшилось.

«Начала терять память. Когда меня привезли к родителям, стало страшно: не смогла вспомнить номер квартиры. Перепуганные родители снова позвонили в скорую. Мне уже сказали, что я в рубашке родилась», — вспоминает Ольга Макарова.

Экстренное обследование показало, что причина такого состояния пациентки — кровоизлияние в мозг из разорвавшегося сосуда в голове. Через прокол в бедренной артерии врачи ввели челябинке специальный стент и через сонную артерию установили его в месте разрыва.

В больнице уточняют, что таких пациентов в отделении нейрохирургии ЧОКБ оперируют «с колес». Чем быстрее будет оказана помощь, тем ниже операционные риски, тем больше шансов вернуть пациента к привычному образу жизни.

«Здесь успех зависит от правильно работающей системы доставки пациента в нужные руки. В нашей клинике маршрутизация отработана и, благодаря постоянному контролю со стороны главного врача Дмитрия Александровича Альтмана, все работает как часы», — говорит заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург Минздрава Челябинской области Сергей Пашнин.

За год в отделении нейрохирургии ЧОКБ оперируют более 350 южноуральцев с различными сложнейшими патологиями мозга и центральной нервной системы. В первую очередь — злокачественные и доброкачественные новообразования. Вторыми по количеству обращений являются заболевания сосудов головного мозга, затем — травмы.

В ЧОКБ отмечают, что от болезней мозга не застрахован никто. Здесь нет привычных групп риска, и заболеть может любой человек, независимо от пола, возраста, образа жизни, достатка и убеждений. Иногда, к примеру, опухоль развивается настолько медленно и дает такие неявные симптомы, что сам пациент и окружающие этого не осознают.

Уменьшить риск подобных ситуаций помогут обязательные плановые диспансеризации и регулярные обследования.