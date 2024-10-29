Челябинские налоговики передали 11 автомобилей в зону СВО

На передовую отправились 10 легковушек и микроавтобус

Сегодня налоговая служба Челябинской области совместно с общероссийским общественным движением «Народный фронт» передала гуманитарную помощь для бойцов, находящихся на специальной военной операции. Для выполнения боевых задач на передовую отправили 11 автомобилей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Руководитель регионального отделения ФНС Александр Жеребцов передал ключи и документы от автомобилей руководителю «Народного фронта» Денису Рыжему. 10 легковых автомобилей и микроавтобус отправились из Челябинска в разные точки зоны военных действий. Солдаты будут использовать их для бытовых нужд, перевоза боеприпасов и раненых.





«ФНС России по Челябинской области оказывает гуманитарную помощь с самого начала военной операции. Я надеюсь, что этот скромный вклад приблизит наших бойцов к Победе», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Александр Жеребцов.

Руководитель «Народного фронта» Челябинской области Денис Рыжий рассказал журналистам, что сбор гуманитарной помощи «Все для Победы!» работает регулярно. Собирают не только одежду и лекарственные препараты, а также технические средства, которые помогают бойцам выполнять военные задачи. В первую очередь в зону СВО отправляют технические средства поддержки, такие как: беспилотники, автомобили, бронежилеты, генераторы, тепловизорные прицелы, средства РЭБ и многое другое.

«Мы, жители Челябинской области, делаем все возможное, чтобы наши парни на передовой чувствовали поддержку южноуральцев и более эффективно выполняли свои боевые задачи», — прокомментировал Денис Рыжий.





Общественное движение «Народный фронт» направлено на поддержку российских солдат и офицеров, которые находятся на СВО и выполняют боевые задачи. Эти 11 автомобилей отслужили свой срок службы, но они находятся в хорошем физическом состоянии и прослужат нашим бойцам на передовой.

Автор: Лилия Полякова