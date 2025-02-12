Челябинские мужчины склонны к спонтанному шопингу

81% опрошенных признались, что делают импульсивные покупки

Мужчины Челябинска оказались куда более склонны к спонтанным покупкам, чем можно было предположить. В преддверии гендерных праздников «Авито» поделилось с ИА «Первое областное» статистикой шопинга.

Согласно данным платформы, спонтанные покупки свойственны 81% мужчин, причем чаще импульсивный шопинг присущ парням до 24 лет. Бытует мнение, что настоящие шопоголики — женщины, однако, по данным аналитиков, в среднем челябинцы-мужчины покупают одежду и товары для здоровья раз в два дня.

У 34% опрошенных постоянно присутствует желание что-то купить, чаще у парней от 18 до 24 лет. 17% мужчин покупают что-то спонтанно в период распродаж, это категория от 25 до 44 лет.

Не знаете, как назвать процесс, когда мужчина часами сидит в телефоне и смотрит объявления о продаже, к примеру, машин? Подсказываем: это дримскроллинг. Большинство южноуральцев, согласно опросу, к этому не склонны. Просмотр страниц на онлайн-площадках занимает у них в основном не менее часа в месяц.

Самыми популярными повседневными покупками у челябинцев стали одежда (37%), товары для здоровья и спортивное питание (32%), товары для животных (28%), косметика и парфюмерия (16%), обувь (15%).

В основном мужчины совершают покупки для себя (69%), 33% — для своей семьи. Большей популярностью среди них пользуется онлайн-шопинг (58%), любят ходить по торговым центрам лишь 9% опрошенных.