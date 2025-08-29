Челябинские мужчины готовы потратить на осенний гардероб до 50 тысяч рублей

Они чаще верны определенным брендам и не любят рисковать

Жители Челябинска сейчас активно готовятся к осени. По данным аналитики «Авито», большинство жителей ежегодно обновляют свой гардероб. В среднем они готовы потратить 15 тысяч рублей, однако мужчины планируют выйти за пределы обозначенной суммы.

Всего опросили 10 тысяч человек. Из них 40% готовы уложиться в сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Четверть опрошенных потратят от 10 до 25 тысяч. И только 14% респондентов с этим не согласны — они купят всего пару вещей на сумму до 5 тысяч рублей. Однако запредельные суммы на обновки потратит мужская часть населения — от 25 до 50 тысяч рублей.

В осенние «хотелки» жителей входит верхняя одежда (пальто или куртка) и брюки или джинсы. Некоторые опрошенные утверждают, что купят удобную и практичную обувь и легкую верхнюю одежду, а другие — новые толстовки и худи. Причем каждому пятому респонденту нужна обувь «на выход». Среди таких же любителей эффектных новинок нашлись желающие приобрести необычные туфли или аксессуары, которые вряд ли подойдут к повседневной одежде, но отлично разбавят вечерние образы. Любители лимитированных коллекций тоже нашлись — их 15%. Думаем, среди них точно есть желающие приобрести свитер СССР челябинского бренда Selsovet, как у главы МИДа Сергея Лаврова. В тот день, когда он появился в стильной модели, все запасы раскупили еще в первой половине дня.

Покупать по полной стоимости челябинцам не очень нравится. Из опрошенных 27% ищут варианты со скидкой, а 10% ждут распродаж. Если мужчины готовы тратиться на обновки, то женщины предпочитают купить дешевле. Например, 26% ищут обувь по меньшей стоимости и реже берут то, что нужно здесь и сейчас.

Женщины хотя и экономнее подходят к покупкам, но все-таки предпочитают маркетплейсы. Онлайн-покупки выбирают две трети респондентов. Особенно их любит молодежь от 25 до 34 лет. Но все-таки почти половина челябинцев предпочитают ходить по магазинам. А у 32% опрошенных есть свой личный топ. Среди них и мужчины: они выбирают определенные бренды и чаще, чем женщины, ходят в конкретные магазины.

Чтобы шкаф не забивался ненужными вещами, каждый пятый опрошенный выбрасывает надоевшую одежду и обувь. Но есть и те, кто дарит свои вещи родным и знакомым, некоторые продают одежду на онлайн-площадках. Но всего 8% готовы отдать предметы своего гардероба на благотворительность и почти столько же — на переработку. При этом женщины поступают так чаще, чем мужчины. Они же готовы брать на себя заботы по перепродаже вещей. Все потому, что мужчинам намного сложнее, чем женщинам, выкинуть или отдать то, чем они больше не пользуются. Более 40% опрошенных мужчин оставляют ненужную вещь в шкафу «на всякий случай». Не готовы расстаться с надоевшей одеждой и треть челябинцев — вдруг пригодится.

Кстати, наши соседи, омичи, готовятся к распродажам заранее, сообщает om1.ru. Жители Омска сравнивают цены, отслеживают даты акций, составляют списки покупок и даже подписываются на рассылки любимых брендов, чтобы не пропустить выгодные предложения.

Выгулять свои теплые обновки быстро не получится: осень в этом году может стать самой теплой за последние 30 лет. Советуем пока не убирать летние вещи далеко!

Автор: Елизавета Михно