Челябинские мусорщики объяснили причину переполненных металлических баков

Для этого привлекают спецтехнику

Житель дома № 19 на улице Плеханова в Челябинске пожаловался в соцсети на неубранную контейнерную площадку. Горожанин приложил фотографии баков, забитых мусором. В пресс-службе регоператора «Центр коммунального сервиса» прокомментировали ситуацию и объяснили, как жителям этого и других домов избежать подобного скопления мусора.

В ЦКС отметили, что по указанному адресу для сбора мусора есть два типа контейнеров: пластиковые баки и большой металлический контейнер.

«Содержимое пластиковых баков вывозится ежедневно. Проблемы у перевозчиков возникают с обслуживанием металлического вместительного контейнера объемом 4 куб. м по причине складирования в него крупногабаритных отходов», — отметил представитель регоператора.

Мусоровозы не могут загрузить крупногабаритный мусор: у них сломается механизм прессования и захвата контейнеров. В таких случаях для очистки контейнеров привозят специальную технику с грейферным захватом.

В ЦКС подчеркнули, что содержимое емкостей на Плеханова, 19, вывезли полностью. При этом представители регоператора заметили на площадке мешки с листвой.

«Такие отходы региональный оператор вывозит отдельным транспортом. Заявку на их вывоз в ЦКС должна направить управляющая компания, силами которой во дворах многоквартирных домов проводился субботник. На сегодняшнее число такой заявки в адрес нашей компании не поступало», — подчеркнули в ЦКС.

Для наведения порядка на контейнерной площадке регоператор посоветовал обращаться в управляющую компанию, которая отвечает за уборку на конкретной территории.