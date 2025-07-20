Челябинские металлурги отмечают профессиональный праздник

На Южном Урале их труд в особом почете

Сегодня, 20 июля, в России отмечают День металлурга. Для Челябинской области это по-настоящему общенародный праздник, который отмечают в сотнях тысяч семей, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

«Нелегкий труд металлургов всегда был в особом почете. Веками ковалась стальная сила уральского края, формировалась индустриальная мощь нашей страны»,— отметил глава региона.

Алексей Текслер напомнил, что металлургические предприятия Челябинской области внесли колоссальный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. И сегодня трудовые коллективы остаются надежной опорой российской промышленности.

Кроме того, предприятия металлургического комплекса являются стратегическим звеном региональной экономики, а также лидерами в сфере модернизации производства и реализации крупных инвестпроектов и социальных задач.

В праздничный день Алексей Текслер пожелал металлургам крепкого здоровья, энергии и новых успехов.

Накануне праздника в Магнитогорск — город металлургов — приезжал президент России Владимир Путин. Он посетил коксовую батарею № 12 на ММК, старт которой год назад дал по видеосвязи, запустил машиностроительное производство и, конечно же, пообщался с сотрудниками комбината.