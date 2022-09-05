Челябинские металлоприемки ждут тотальные проверки на наличие крышек от люков

Жители города стали чаще жаловаться на открытые колодцы

Жители Челябинска вновь начали жаловаться в мэрию на открытые люки. Сегодня, 5 сентября, на аппаратном совещании замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил, что среди обращений в управление ЖКХ было немало жалоб на открытые колодцы. Мэр Челябинска поручила обратить внимание на эту проблему.

Наталья Котова обратилась к начальнику УМВД России по городу Андрею Меньшенину с просьбой усилить работу полиции по проверке пунктов приема металлолома на наличие там крышек от люков.

«Как только ваши сотрудники усиливают эту работу, у нас уменьшается количество открытых люков»,— отметила мэр.

Глава челябинской полиции ответил, что задачу своим сотрудникам уже поставил и будет контролировать эту работу еженедельно.

В Челябинске участились случаи падения детей в открытые люки. Так, в конце августа в колодец на улице 2-й Эльтонской провалился двухлетний мальчик. Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что колодец никому не принадлежит.

В начале августа в открытый колодец рядом с остановкой «Поселок Первоозерный» провалилась 15-летняя школьница. Девочка получила ссадины.