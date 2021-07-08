В министерстве здравоохранения России подвели итоги всероссийского конкурса «Лучший врач 2021 года». Лауреатами стали трое медиков из Челябинской области, сообщает региональный Минздрав.
Победителем в номинации «Лучший врач лабораторной диагностики» стала заведующая лабораторным отделом, врач клинической лабораторной диагностики Челябинской областной клинической больницы Татьяна Фоминых.
Второе место в номинации «Лучший врач-эксперт» получила заведующая отделением, врач-патологоанатом патологоанатомического отделения № 5 Челябинского областного патологоанатомического бюро Дарья Гоголева.
Третье место в номинации «Лучший кардиолог» занял заведующий кардиологическим отделением № 1, врач-кардиолог Челябинской областной клинической больницы Сергей Черепенин.
Всего на третий этап Всероссийского конкурса врачей в 2021 году поступило 609 работ из 58 субъектов России и 8 федеральных органов исполнительной власти.
Автор: Алиса Шемеляк