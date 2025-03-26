Челябинские медики спасли жизнь малышки, проглотившей батарейку

Теперь полуторагодовалой пациентке предстоит многомесячное лечение по расширению пищевода

Врачи челябинской горбольницы № 1 спасли полуторагодовалую малышку, которая проглотила батарейку из пульта. Батарейка за считаные часы всосалась в стенку пищевода и вызвала ожог, рассказали в пресс-службе медучреждения.

Мама заметила странности в поведении дочери только к вечеру — та начала кашлять, будто подавилась. Скорая увезла в лор-отделение, оттуда пациентку направили в хирургию. На рентгене увидели посторонний предмет.

Извлекали злосчастную батарейку более получаса. По словам врача-эндоскописта Юлии Султановой, потребовалось несколько попыток, чтобы захватить ее щипцами «крысиный зуб»:

«Она стояла в пищеводе плотно фиксированная, пытались расшевелить, чтобы как-то низвести, вокруг на стенках пищевода уже образовались участки некроза, так как батарейка вступила в химическую реакцию со слизистой. После семи или восьми попыток захвата батарейку наконец удалось извлечь».

Самое опасное в таких случаях — реакция пищевода после извлечения батарейки: у малышки он начал сужаться, так как язвы стали затягиваться и вокруг образовалась рубцовая ткань. Теперь полуторагодовалой Регине предстоит долгое лечение, по прогнозам врачей — от нескольких месяцев до нескольких лет.

Врачи ГКБ № 1 достаточно часто достают инородные предметы из пищеварительной системы детей, а порой и взрослых — за год в среднем фиксируется 130—150 таких случаев.

Так, в минувшие выходные специалисты ГКБ № 1 снова спасали ребенка: им пришлось вынимать из желудка пятилетней девочки 40 магнитов.