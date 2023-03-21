Челябинские медики освоили передовые аппараты для помощи переболевшим COVID людям

Уникальное оборудование не имеет аналогов в УрФО

Специалисты Челябинского областного пульмонологического центра прошли обучение работе на новых аппаратах, предназначенных для диагностики легочных заболеваний. Два уникальных комплекса поступили в конце прошлого года. По словам ведущего специалиста в области функциональной диагностики в респираторной медицине Заурбека Айсанова, такого оборудования нет даже в лучших столичных клиниках.

Первый из этих аппаратов — бодиплетизмограф с диффузионной способностью легких. Аппарат используется для ранней диагностики хронических обструктивных болезней легких. Аналогов в УрФО e него нет.

Второй — нагрузочный кардиореспираторный комплекс. Он позволяет определить возможность переносимости физических нагрузок у людей с болезнями легких и сердца.

«Это оборудование выводит на абсолютно новый уровень и диагностику, и лечение легочных заболеваний. Клиника приобрела сейчас такие возможности, что может решать задачи на мировом уровне, потому что это аппараты самого последнего поколения. Я не знаю другого центра в России, в котором был бы такой полный набор. Я работаю в ведущей московской клинике, даже у нас такого нет», — отметил профессор Айсанов.

В ходе двухдневного семинара под руководством московского гостя новое оборудование освоили десять челябинских медиков.

Челябинский областной пульмонологический центр ОКБ № 3 открылся в марте 2022 года.

«Необходимость такого центра появилась в постковидное время. Пока больные сидели на самоизоляции, они не имели возможности получать необходимую медпомощь. Теперь же центр ежемесячно посещают полторы тысячи пациентов с последствиями ковида. За год центр оказал помощь более чем 18 тыс. пациентов», — рассказал главный пульмонолог Челябинской области Владимир Антонов.

С организацией учебного процесса Центру помог Благотворительный фонд РМК.

«Мы также активно помогали и помогаем медучреждениям Челябинска и Челябинской области, помогая приобретать машины скорой помощи, медицинские аппараты и СИЗ. Когда мы узнали, что для работы с оборудованием высокого класса специалистам пульмонологического центра требуется обучение, то помогли организовать семинар профессора Заурбека Айсанова», — комментирует руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.