Челябинские медики из «красных зон» рассказали о буднях в госпитале

Губернатор Алексей Текслер поделился их историями у себя в Инстаграм

Врачи челябинских больниц, работающие в «красных зонах», рассказали о своих наблюдениях в отношении вакцинации. Медицинские работники отмечают, что пациенты с прививкой в реанимацию практически не попадают. Те, кто получил препарат, переносят болезнь намного легче. Губернатор Алексей Текслер поделился историями медиков у себя в Инстаграм.

«Можно долго спорить на тему обязательной вакцинации от коронавируса. Но лучше всего дать слово тем, кто сегодня, сейчас, прямо в эти минуты спасает жизни пациентов на госпитальных базах. От болезни, которая не щадит ни стариков, ни молодых. После просмотра этих видео многое становится на свои места», — прокомментировал истории медиков губернатор.

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 Екатерина Варапаева считает, что беременность во время пандемии без прививки — это как полет в открытый космос без скафандра.

«У нас в отделении 136 женщин, из них одна вакцинированная. И следует отметить про эту женщину, что у неё болезнь имеет лёгкое течение, у неё маленький процент пневмонии, в отличие от тех, кто лежит в реанимации», — говорит заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 Екатерина Варапаева.

Врачи отмечают, что идёт рост заболеваемости, и сам вирус не стал слабее. Единственный выход в этой ситуации — это защитить себя с помощью вакцины.

«Больные, которые поступают тяжёлые, 99 процентов — это те, которые не вакцинировались... Наша статистика показывает, что вакцинированные либо не болеют, либо хотя бы они легче переносят», — приводит цифры заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ОКБ № 2 Мушфиг Нусратов.

Сами медики, работающие с ковидными больными, привились одними из первых, ещё в марте 2021 года. Сейчас все они готовятся проходить ревакцинацию.

«По личным наблюдениям, привитых пациентов поступает меньше. Если пациент привит, он болеет легче, быстрее разрешается пневмония. Вот из моих пациентов вакцинированные еще не умирали никто», — отмечает заведующая шестым инфекционным отделением Областного инфекционного центра Евгения Савинова.